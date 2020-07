Tre grossi pezzi di cornicione sono crollati questa mattina sul ponte di via Santa Maria Mazzarello, dal lato dell'Isituto Sacro Cuore. A darne notizia, il vicepresidente della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera: "Se avesse preso qualcuno in testa sarebbe stato un dramma - dice -, ma forse si aspetta sempre il dramma per prendere provvedimenti".

Sul posto, la polizia municipale per i rilevamenti del caso.