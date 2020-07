Blog di tecnologia: quali sono i migliori in Italia

Rimanere al passo con i tempi, in ambito tecnologico, non è affatto semplice. Ogni giorno, il mondo del web, e dell'informatica in senso generale, muta. Che tu faccia parte direttamente del settore lavorando al suo interno, oppure ti piaccia semplicemente raccogliere informazioni utili circa l'argomento, è bene che tu sappia dove reperire le migliori informazioni in questo ambito.

Abbiamo, quindi, raccolto assieme alcuni dei migliori blog in ambito tech. Questi siti, in linea di massima, ti permetteranno di tenerti costantemente aggiornato su vari ambiti e tematiche legate al mondo tech. Dallo sviluppo di siti web, passando per i social, fino ad arrivare ai componenenti hardware. Se sei un esprto, molto probabilmente, conoscerai già alcuni di questi che stiamo per elencarti o, addittura, saranno già tra i tuoi preferiti.

Il blog di Salvatore Aranzulla

Uno dei blog più affidabili e seguiti in Italia, è senza dubbio quello di Salvatore Aranzulla. Al momento Aranzulla, possiede uno dei siti più seguiti in Italia in questo ambito, tanto da contribuire all'audience della testata giornalistica 'Il Messaggero'. Salvatore Aranzulla è il blogger e divulgatore informatico più letto in Italia. Che, come si apprende dal suo stesso sito, è noto per aver scoperto delle vulnerabilità nei siti di Google e Microsoft. Aranzulla è anche scritto, ha pubblicato per Mondadori e Mondadori Informatica una serie di libri, molto apprezzati dai lettori.

È il fondatore di Aranzulla.it, uno dei trenta siti più visitati d'Italia, nel quale risponde con semplicità a migliaia di dubbi di tipo informatico. Difficile non essersi imbattuti in una sua guida, in cui svela i trucchi del web e non solo.

Il blog di Luigi Sabbetti

Degno di nota, è sicuramente il blog gestito da Luigi Sabbetti, web designer con oltre dieci anni di esperienza (come si legge sul suo sito), specializzato in Web Marketing e SEO. Sul suo blog, fornisce spunti utili per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca dei siti web, sviluppare siti wordpress e consigli per scegliere al meglio prodotti informatici di consumo. Online dal 2018, in poco tempo ha saputo raggiungere un numero di visite sempre crescente, attraverso la presenza di guide semplici, adatte a tutti: dai neofiti agli esperti. Su questo sito, infatti, non è difficile imbattersi in articoli molto tecnici, così come in tematiche adatte a chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

Punto Informatico

Un altro sito web di riferimento in questo settore, è senza dubbio Punto-informatico, edito da BlazeMedia. BlazeMedia è un editore indipendente digitale con focus su diverse verticalità, dalla tecnologia all'automotive fino al lifestyle. Il loro modello editoriale fa leva sull'innovazione di prodotto e di processo. Attualmente BlazeMedia gestisce diversi siti web, tra cui Telefonino.net, uno dei migliori siti in fatto di informazione sul mondo Android e iOS.

Su Punto-Informatico sono molte le informazioni a disposizione del lettore. Si spazia dalla tecnologia, fino ad arrivare al lifestyle. Si tratta di un magazine leggero, facile da leggere ed adatto agli appassionati di tecnologia. Un modo senza dubbio semplice per rimanere informati su ciò che accade nel mondo, con un occhio di riguardo verso le nuove scoperte in ambito tech.

MrWebMaster

Un altro sito che ha fatto la storia del web è MrWebmaster. Uno dei portali adatti agli specialisti del mondo dell'ITC. Su questo sito, infatti, conosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori, possiamo trovare notizie abbastanza settoriali. Come recita il nome stesso, infatti, gli articoli del sito sono fortemente orientati verso la programmazione, il web design, sistemi operativi e molto altro ancora. Senza dubbio è uno di quei siti che qualsiasi persona che svolge un lavoro in ambito tech, dovrebbe inserire tra i propri preferiti.

Nato per pura passione nel lontano 2003, Mr. Webmaster - come si legge sul proprio sito - è oggi tra i principali portali verticali in Italia dedicati al mondo dell'informatica e delle nuove tecnologie legate alla Rete. Un vero punto di riferimento per webmaster, blogger, sviluppatori e, più in generale, per tutte le figure professionali che ruotano attorno al mondo dell'Information Technology in Italia. Lanciato nel 2003 grazie all'impulso e alla tenacia di Massimiliano Bossi, uno dei pionieri di Internet in Italia, oggi Mr. Webmaster rappresenta una delle voci più autorevoli nel panorama ICT.

HTML.it

Nato nel lontano 1997, HTML.it è sicuramente uno dei portali più conosciuti in Italia. Si tratta di un periodo telematico registrato presso il Tribunale di Roma ed edito da T-Mediahouse. HTML.it, grazie alla presenza di migliaia di guide dettagliate, fornisce al lettore una panoramica completa sul mondo tech e sviluppo. Attraverso il loro sito, inoltre, organizzano corsi per apprendere l'arte della programmazione, sia da remoto che dal vivo.

Riconosciuta come una delle voci più autorevoli in ambito ICT, HTML.it, nel corso degli anni, ha sempre saputo rimanere sulla cresta dell'onda e, ancora oggi, è fonte di ispirazione costante per gli addetti ai lavori del settore informatico. Gli argomenti presenti sul sito sono diversi, si va da guide complete con esercizi, a notizie di attualità riguardanti il mondo tech. Uno dei siti migliori per rimanere costantemente aggiornati su ciò che accade in questo settore.