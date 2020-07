Lavoratori dello spettacolo in Piemonte: "Vogliamo l'erogazione diretta del bonus tramite INPS"

Raggiunto "un nuovo livello di interlocuzione" tra il mondo dello spettacolo e la Regione Piemonte. E' quanto comunicato ieri sera dal Coordinamento dei lavoratori a seguito del colloquio con l'assessore Vittoria Poggio, nella sede di via Bertola.

Al centro dell'incontro, il bonus solidarietà cultura, che ha lasciato scontenti subordinati, parasubordinati e intermittenti, avvantaggiando invece le piccole aziende del comparto e le partite IVA.

"Esclusi in Piemonte ma inclusi in Veneto - sottolineano i portavoce -, dove la giunta ha messo in campo uno strumento realmente adeguato a supportare i lavoratori dello spettacolo: attraverso un'erogazione diretta di bonus costruita insieme a INPS".

Per venerdì 17 luglio è stato fissato un tavolo congiunto con Poggio e l'assessore al lavoro Elena Chiorino. In quella sede, il Coordinamento proporrà l'applicazione della stessa modalità voluta da Zaia. "I lavoratori di un settore in estrema difficoltà, che, nonostante la falsa ripartenza del 15 giugno, vedrà, forse, una piena ripresa non prima della primavera 2021, hanno bisogno del massimo supporto possibile e la Regione ha le competenze e il potere di farlo", concludono i referenti.