"Il bancomat non funziona" e intanto sottraevano i contanti alle loro vittime, soprattutto anziani [VIDEO]

Furto pluriaggravato ai danni di una donna anziana: è l'accusa per cui è stato arrestato dalla Polizia un cittadino, mentre un suo complice è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di 950 euro in contanti. I due avevano scelto con cura la loro vittima: le si sono avvicinati e - fingendo che il bancomat avesse un problema - l'avevano distratta e avevano proseguito l'operazione di prelievo che stava effettuando la signora. Un gioco di specchi, durante il quale - prima che le banconote uscissero - uno dei due faceva cambiare la postazione alla donna e il complice si impossessava del denaro in arrivo dallo sportello, perfettamente funzionante. Uno stratagemma che ha fruttato un bottino da 1500 euro.