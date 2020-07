Polizia municipale soccorre un cane abbandonato sul balcone: era al sole, senza acqua né cibo

Questa mattina, la Polizia Municipale è intervenuta per salvare un cane abbandonato senza acqua né cibo su un balcone con le serrande abbassate. La segnalazione è stata fatta da un vicino.

E' successo in un appartamento di via Mazzarello. La pattuglia dei vigili si è trovata davanti la scena straziante dell'animale, un meticcio di piccola taglia ridotto a pelle e ossa, lasciato solo sul balcone al piano rialzato. Il pavimento era tutto cosparso di suoi escrementi e le ciotole erano completamente prive di acqua e cibo. Inoltre il balcone non era dotato di nessun tipo di riparo contro i raggi solari.

Il piccolo meticcio è stato recuperato, grazie alla collaborazione di una squadra di Vigili del Fuoco, e successivamente affidato al personale del canile comunale. Alcune persone hanno raccontato che il cane era anche stremato dai numerosi tentativi di salto che aveva compiuto per cercare un'uscita inesistente.

Il proprietario, non presente al momento del recupero, sarà successivamente contattato dagli agenti per la gli atti e le contestazioni a suo carico.