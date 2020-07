Vallecrosia: vieni a vivere una vacanza indimenticabile in sicurezza nella Riviera dei Fiori!

Vallecrosia, cittadina caratteristica della Riviera Ligure di Ponente, affacciata sulla panoramica costa che caratterizza la Provincia di Imperia, è rinomata per le sue ampie spiagge, il mare limpido ed una scenografia naturale unica, dove il divertimento si fonde con le tradizioni. Il cuore di Vallecrosia, città della famiglia, è un caratteristico centro storico in cui immergersi tra storia e cultura enogastronomica, arricchito da un entroterra unico in tutta la zona, con le sue porte di legno dipinte, che connotano le antiche dimore del borgo arroccato in collina.

Mare, cultura e sport: Vallecrosia è una meta interessante anche per coloro che amano praticare diverse discipline sportive. Alle spalle delle spiagge il borgo ligure è definito da colline dove è possibile praticare attività sportive all’aria aperta, in mezzo alla natura, dal trekking al down hill, alle passeggiate in mountain bike. Poco distante dall’Oasi faunistica naturale del Nervia è possibile organizzare escursioni dedicate al bird whatching ed ammirare oltre 160 specie botaniche.



Vallecrosia offre una vacanza indimenticabile in piena sicurezza, grazie alla molteplicità e alla varietà di attività da svolgere all’aria aperta e alle misure messe in atto da tutti gli operatori della città. La cittadina è poco distante dal confine con la Francia, a soli 12 chilometri dal Principato di Monaco, 13 chilometri da Sanremo, la città dei fiori ed a 15km dal caratteristico Principato di Seborga, rappresenta un punto di partenza ottimale per brevi gite nelle zone limitrofe.

