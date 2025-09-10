La voce del podcast ‘Stories’ anticipa l’inaugurazione dell’Artigianato

È scrittrice e voce del podcast quotidiano ‘Stories’ di Chora Media e stasera, mercoledì 10 settembre, sarà ospite a Pinerolo. L’incontro con la giornalista Cecilia Sala anticipa l’inaugurazione dell’Artigianato, che si terrà domani.

L’appuntamento è alle 21,15 sul palco di piazza San Donato (in caso di pioggia il talk si trasferirà al Teatro Incontro di via Caprilli 31).

A dialogare con lei ci sarà la giornalista pinerolese di Vita Daria Capitani. Partendo dal suo nuovo libro ‘I figli dell’odio. La radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina, l’umiliazione dell’Iran’ (Mondadori, 2024), Sala accompagnerà il pubblico in un viaggio tra Israele, Palestina e Iran, per raccontare come le nuove generazioni stiano ridisegnando il futuro del Medio Oriente.

L’evento a ingresso libero è organizzato da Loft Pinerolo Urban Box e dal Gruppo Yepp di Pinerolo, con il sostegno del Comune.