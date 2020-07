Nichelino, novantenne alla prese con vuoti di memoria si perde. La Polizia Locale la soccorre e la riporta a casa

Nella mattinata di oggi, giovedì 16 luglio, la Polizia Locale di Nichelino è intervenuta in via Juvarra, dove veniva segnalata una donna anziana con un vuoto di memoria ferma sotto il sole e impaurita.

Gli agenti arrivati sul posto hanno trovato la donna, a questo punto con delicatezza hanno cercato di conquistare la fiducia della nonnina. La stessa assetata e allo stremo delle forze vedendo l'auto della Polizia e gli uomini in divisa, anche se non ricordava nulla si affidata nelle mani dei "suoi angeli custodi". Portata al Comando, dissetata e fatta sedere al fresco, gli agenti hanno cercato di stimolare parole cercando di carpire dettagli utili a scoprire come si chiamasse.

Dopo alcuni minuti, frammenti di indizi iniziavo a dare "una storia". Con i pochi elementi a disposizione (non aveva documenti al seguito), attraverso ricerche telematiche si è scoperta l'identità della donna. Una volta avvertiti i familiari, in Comando è giunta la nipote che con commozione ha riabbracciato la nonna.