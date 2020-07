Moncalieri, proseguono con letture animate e lo spettacolo Bella le "Storie cucite a mano"

A Moncalieri proseguono le attività di Storie cucite a mano, progetto triennale di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie che coinvolge anche Roma e Lecce, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,







18 luglio (ore 11 - max 20 persone) nel cortile del Polifunzionale Don P.G. Ferrero in Via Santa Maria 27 e 19 luglio (ore 11 - max 20 persone) in Cascina Le Vallere in Corso Trieste 98 nuovi appuntamenti con le letture animate a cura dell'associazione Teatrulla, un punto d'incontro di animatori e attori provenienti da esperienze diverse che nasce dall'esigenza di approfondire la ricerca teatrale con spirito d’innovazione e professionalità. L'ingresso sarà gratuito ma, viste le limitazioni imposte dai decreti anti Covid-19, con prenotazione obbligatoria.



19 luglio nel cortile del Polifunzionale Don P.G. Ferrero quattro repliche (ore 15/16/17/18 - Max 20 posti – Età consigliata dai 4 ai 10 anni - prenotazione obbligatoria) dello spettacolo Bella. Teatrulla sta portando avanti una sperimentazione di “teatro in pillole”, spettacoli agili e brevi, adatti a tutti gli spazi e con una caratteristica in comune: tutti ruotano intorno a vecchie sedie restaurate e trasformate in teatri davvero unici. “Bella”, in particolare, è la storia di una strega pronta ad incontrare il suo amato orco... però c'è sempre qualcuno a dirle che non è all'altezza, che non è abbastanza bella, abbastanza moderna... insomma non è abbastanza! Ma sarà proprio vero? È davvero necessario cambiare noi stessi per adeguarci a ciò che piace agli altri? Davvero non c'è posto per tutti? A seguire un breve laboratorio creativo che coinvolgerà attivamente i bambini.







Dal lunedì al venerdì, sino al 7 agosto, le mattine saranno occupate dalla Summer School, un percorso a tema sugli elementi naturali (terra, acqua, aria e fuoco) con letture, laboratori, e giochi, mentre i pomeriggi saranno dedicati al doposcuola estivo. Ogni mercoledì è previsto invece l'appuntamento con le attività dei “Community worker” con le Mamme della piazza. Durante l'estate tutte le attività si svolgono non solo, come di consueto, nel Polifunzionale Don P.G. Ferrero ma, grazie alla collaborazione nata con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, nella Cascina e nel Parco delle Vallere.



A Moncalieri, Storie cucite a mano – coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto di Torino (capofila), dall'Associazione 21 luglio Onlus di Roma e da Fermenti Lattici di Lecce, con il monitoraggio della Fondazione Emanuela Zancan e la comunicazione a cura della Cooperativa Coolclub – coinvolge l’Amministrazione Comunale e l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, l’associazione Teatrulla, la Cooperativa Sociale P.G. Frassati e l’Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria". La scuola - con gli istituti Giovanni Palombini di Roma e Stomeo-Zimbalo di Lecce - ospita la sperimentazione delle equipe ad alta densità educativa che affiancano i docenti nel loro compito, con l’offerta di percorsi formativi per insegnanti ed educatori, un fitto cartellone di laboratori per bambini e interventi di progettazione partecipata, insieme alle famiglie, per il restyling degli spazi. Grazie a Storie cucite a mano, scuole, servizi, associazioni e cooperative del territorio sperimentano, infatti, interventi innovativi come laboratori, workshop, spettacoli teatrali e molto altro.



Storie Cucite a Mano lavorerà per altri due anni su attività trasversali, da ricondursi a quattro aree principali: Mondo scuola, per rimettere al centro la scuola e rinsaldare il suo legame con il territorio, attivando percorsi educativi di sostegno ai minori volti a combattere l'isolamento, completando l’offerta educativa; Minori al centro, per proporre maggiore protagonismo di minori e famiglie all’interno del sistema dei servizi socio-educativi, per generare inclusione e attivazione dei beneficiari, utilizzando tecniche individuali di engagement, volte a raggiungere le situazioni più fragili ed isolate; Tutta mia la città per abitare e animare i territori con occasioni e opportunità di condivisione, di protagonismo e di “cultura formato famiglia”, per accompagnare i singoli alla riscoperta dei propri talenti, lavorando alla creazione e rigenerazione dei legami di comunità; Governance, comunicazione, monitoraggio e valutazione, per rinforzare la rete e le relazioni tra i partner, per condividere esperienze e connettere sul piano nazionale i territori con sperimentazioni e azioni che consentano di raccogliere le esperienze e riconoscersi in un percorso di cambiamento condiviso, monitorando i risultati in itinere e valutando gli impatti dello stesso per produrre un modello trasferibile.

Il progetto non si è fermato neanche nei mesi di lockdown trasformandosi in "Storie cucite a casa". Tutto lo staff e i partner si sono messi a disposizione di famiglie e bambini per continuare a sostenere l'educazione e la genitorialità e limitare gli effetti negativi di una situazione anomala. La comunità "digitale" di Storie cucite a casa è cresciuta grazie a teatro, compiti a casa, tutorial ludico-creativi, laboratori di artigianato. Modi alternativi per continuare a sostenere le famiglie, essere un punto di riferimento per la genitorialità e restare, anche a distanza, uno spazio di aggregazione e costruzione di relazioni. Il progetto ha anche sostenuto l'Istituto Santa Maria - con l'acquisto, grazie al sostegno della Cooperativa Frassati Onlus, di 20 tablet destinati ai piccoli studenti delle elementari - e ha lanciato una campagna di condivisione della propria wireless per dare la possibilità a tutti di navigare.