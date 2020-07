L'Atl punta sulle prenotazioni online

Già da tempo, in Italia e nel mondo sono cresciute la vendita e l’acquisto di “esperienze” sempre più personalizzate e il digitale è sicuramente l’ambiente che più di ogni altro ha rivoluzionato la personalizzazione nel settore turistico.



Facilitare il percorso di acquisto del turista digitale, ovvero di colui che utilizza il web in almeno una delle fasi del percorso d’acquisto, è l’obiettivo di Turismo Torino e Provincia considerando che, secondo la ricerca 2019 dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, l’85% dei viaggiatori italiani conclude online almeno un acquisto (alloggio, trasporto, attività o servizio esperienziale) e che lo smartphone viene utilizzato dal 90% dei turisti nelle varie fasi viaggio.



Nel turismo, quindi, e ora più che mai, l’innovazione è necessaria per sopravvivere e affrontare la fase della ripartenza.



A tal fine basta cliccare su WWW.TURISMOTORINO.ORG, anche da mobile, per organizzare al meglio un fine settimana o più giorni nella prima capitale d’Italia ricca di appuntamenti cinematografici, teatrali, musicali, enogastronomici e molto di più da vivere negli innumerevoli spazi cittadini open air grazie all’iniziativa “Torino a cielo aperto”.

In home page imperdibile l’offerta “Sei nostro ospite 2 notti su 3” ideata dalla Regione Piemonte. Acquistando la prima notte la vacanza verrà triplicata potendo rimanere 3 notti consecutive (la promozione è valida nelle strutture aderenti per acquisti entro il 31 agosto 2020 usufruibile entro il 31/12/2021).



E non solo: è possibile prenotare un tour guidato – servizio consolidato negli anni – on line con guide turistiche abilitate della città di due ore in italiano, inglese e francese grazie al nuovo servizio di prenotazione on line lanciato da Turismo Torino e Provincia con l’obiettivo di facilitare e rendere più immediata la prenotazione da parte del cliente. Il servizio - inserito nella sezione prodotti di www.turismotorino.org - è dedicato ai mini gruppi (fino a 6 persone) e possono essere prenotate tutti i giorni fino a 24h prima dell’arrivo nella fascia oraria 9-18. Il costo è di € 70 da 1 a 6 persone, € 95 per tour in lingua straniera. Per gruppi superiori alle 6 persone occorre invece prenotare via mail: resguide@turismotorino.org.



Anche tutti i prodotti turistici ideati da Turismo Torino e Provincia sono acquistabili on line (e comodamente attraverso lo smartphone) tra cui il tour La tua Prima Volta a Torino da sabato 18 luglio e la Torino+Piemonte Card (da lunedì 27 luglio) per una durata di 1 giorno (massimo tre accessi) 2, 3 o 5 giorni consecutivi.

La card – dotata di un QR code sul retro - permette l’ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di Torino, nei castelli, nelle fortezze e nelle Residenze Reali di Torino e del Piemonte, lo sconto speciale del 10 % sulla tariffa adulti a bordo del bus City SightSeeing Torino e gratuità per un bambino minore di 12 anni, il biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino: tranvia Sassi - Superga, navetta "Venaria Express" e agevolazioni su eventi di rilievo, attività outdoor, parchi tematici, visite guidate in tutto il Piemonte.



La card può comunque essere acquistata presso gli Uffici del Turismo. A seconda della modalità di acquisto, di persona o on line, il visitatore deve solo presentare alle biglietteria il QR CODE della tessera. Tale procedura innovativa permette di usufruire da subito dei vantaggi del pass ed evitare la coda per l'acquisto nei punti vendita, la tutela dell’ambiente grazie all’eliminazione del supporto fisico e in considerazione alla situazione attuale nessun maneggio di denaro/carte di credito/bancomat, grazie alla procedura di pagamento virtuale. Grazie alle convenzioni in essere con alcuni dei principali Musei (Museo Egizio, Musei Reali di Torino, MAUTO ecc..), i possessori di Torino+Piemonte Card possono prenotare i propri ingressi online sulle piattaforme dedicate, saltando così la coda alla biglietteria.