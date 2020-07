Nichelino, al via le iscrizioni per i soggiorni marini estivi per over 55 in Toscana e Romagna

Nel pomeriggio di ieri, al centro sociale Grosa di via Galimberti 3 a Nichelino, sono stati presentati i soggiorni climatici per over 55 anni nella Riviera romagnola e in Toscana, previsti nel periodo dal 31 agosto al 14 settembre.

Le iscrizioni saranno raccolte al Centro Grosa nella settimana fra il 22 e il 29 luglio (dal lunedì al venerdi in orario 9-14).

Il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche della Terza età Giorgia Ruggiero hanno sottolineato come questi soggiorni "sono un'occasione per vivere due settimane spensierate, e in sicurezza, al mare e all'aria aperta, dopo i mesi del lockdown".