"Italians do it better" per l'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera

Si terrà domenica 19 luglio ore 21.30 al Parco della Tesoriera di Torino in occasione dell'Evergreen Fest il concerto “Italians do it better”, progetto dedicato alla diffusione del jazz in Italia attraverso i grandi autori e interpreti.

Un progetto ideato dal cantante Valerio Vigliaturo e formato da Alessandro Cisarò al piano, Veronica Perego al contrabbasso, Francesco Parodi alla batteria e Gledison Zabote al sax, provenienti dal dipartimento jazz del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.

Il repertorio è composto da brani swing di Lelio Luttazzi, Leo Chiosso, Fred Buscaglione, Nicola Arigliano, Bruno Martino, Luigi Tenco, Gaber, Paolo Conte.