Elezioni Torino 2021, la denuncia dei Verdi: "La stessa aria viziata dentro il centrosinistra"

"Apprendiamo degli incontri organizzati da parte del centrosinistra cittadino in vista delle comunali 2021. Noi Verdi - Europa Verde Torino abbiamo a cuore il futuro di Torino, vorremmo lavorare al progresso della città a cominciare da programmi nuovi e politici capaci di trasformarli in progetti coraggiosi, in discontinuità con l'immobilismo di oggi e la scarsa attenzione alle disuguaglianze sociali e alla condizioni ambientali in cui versa la città da almeno un decennio. Solo con questo presupposto potremmo partecipare a una coalizione".

Così in una nota dichiarano i Co-Commissari dei Verdi-Europa Verde della provincia di Torino Angela Plaku e Antonio Fiore. "Il centrosinistra torinese nei prossimi mesi si troverà davanti ad un bivio: costruire una larga coalizione con programmi condivisi basati sulla discontinuità, oppure andare incontro a un'altra bruciante sconfitta". "Noi intanto andiamo avanti con l'ascolto e la costruzione di un progetto per Torino, impegnando gruppi e associazioni del territorio per presentare una proposta alternativa alle destre, e ad un centrosinistra che ormai sembra aver scelto l'autoreferenzialità a scapito del compito della politica: intercettare l'esigenza di rinnovamento, trasformarla in programma e poi in cambiamento".