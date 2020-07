Ruzzola (FI): "Soddisfatti per il lavoro fatto per ottenere fondi Ue per la Porta Susa-Caselle"

“Sono molto soddisfatto per il lavoro svolto dal nostro assessore di Forza Italia Marco Gabusi che è stato capace di recuperare ben 14,6 milioni di euro per completare la tratta ferroviaria che collegherà in modo più rapido l’aeroporto di Caselle con Porta Susa". Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.

"È centrale potenziare il nostro aeroporto, da troppo tempo dimenticato dalla precedente Giunta regionale e da quelle che si sono succedute alla guida del Comune di Torino. Il Pertini e i collegamenti veloci verso il capoluogo piemontese sono fondamentali per il rilancio del Piemonte. Sono opere come queste che possono rivitalizzare il nostro tessuto sociale e produttivo”.