Nichelino, in autunno le associazioni sportive torneranno nelle palestre

Si è tenuto nei giorni scorsi a Nichelino l'incontro tra i dirigenti scolastici, il sindaco Giampiero Tolardo, l'assessore Michele Pansini e l'Ufficio sport del comune. Il tema è stato il ritorno, nel post Covid-19, delle associazioni sportive negli impianti delle palestre, naturalmente in orario non scolastico.

E' tramontata l'idea di usare le palestre per fare le normali lezioni che si tengono in aula. "Abbiamo ricevuto dai dirigenti scolastici grande disponibilità a far ritornare, in piena sicurezza e con tutti gli accorgimenti necessari, le associazioni sportive in palestra", hanno detto Tolardo e Pansini.

"Da parte nostra, riteniamo importante che anche questo tassello della socialità nella normalità: gli esercizi fisici sono importanti. Occorre partire adesso con la programmazione delle attività in modo da garantire l'utilizzo delle palestre per fine settembre".

Il Comune di Nichelino si impegna a far svolge la pulizia e l'igienizzazione preventiva dei locali, mentre le associazioni dovranno sottoscrivere e mettere in pratica il Protocollo, con norme di prevenzione anti Covid, che il Comune gli sottoporrà. Per una ripartenza in totale sicurezza.