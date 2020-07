Grave incidente nella tarda serata di ieri in corso Palermo, a Torino, attorno alle 23.40. A rimanere coinvolto, un motociclista di 44 anni. Trasportato in codice rosso dal 118, è deceduto nella notte all'ospedale San Giovanni Bosco.

Altre cinque persone sono rimaste ferite in un frontale tra due auto in via Orvieto. Di queste, un uomo di 67 anni è stato portato in codice rosso al Cto, mentre le altre quattro in codice verde al Maria Vittoria.