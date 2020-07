WOW! La magia di Luca Bono e Marco Aimone a Moncalieri

“Wow tra magia e varietà” è stato probabilmente l’ultimo spettacolo ad andare in scena a Torino il 23 febbraio scorso quando con il pubblico che stava entrando in sala giunse notizia del blocco degli spettacoli per l’emergenza Covid. Lo spettacolo andò regolarmente in scena davanti ad una platea esaurita. Poi il sipario è calato e dopo quasi cinque mesi Luca Bono e Marco Aimone tornano in scena con il loro show di illusionismo, il prossimo 24 luglio presso Cascina Le Vallere a Moncalieri, con un doppio spettacolo (alle 21.00 e alle 22.30, ingresso libero, prenotazione consigliata) nell’ambito degli appuntamenti culturali messi a punto per l’estate di Moncalieri Città nel Verde, cartellone di eventi a cura dell'Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri, con la collaborazione di Pro Loco Moncalieri e dell'Ente Parco del Po e della Collina Torinese.

“Siamo davvero emozionati e felici, non vedevamo l’ora di tornare in scena e trovarci nuovamente davanti al pubblico e siamo grati alla Città di Moncalieri per questa opportunità – affermano Luca Bono e Marco Aimone, protagonisti, con Sabrina Iannece, dello spettacolo - La magia ha la capacità di farci sognare e di far viaggiare con l’immaginazione. Per una sera cercheremo regalare al pubblico momenti di spensieratezza, divertimento e illusione”.

“Wow tra magia e varietà” è un divertente viaggio tra fantasia e realtà. Lo stupore dell'illusione unito alla comicità creano un mix esplosivo. Gesti e parole, illusioni, meraviglia, incredulità e disorientamento. In scena due grandi protagonisti della scena magica: il popolare illusionista Luca Bono (assistito da Sabina Iannece), Campione Italiano di Magia laureato a Parigi con il Madrake d’Oro e Marco Aimone primo prestigiatore laureato alla Silvan Magic Academy, da diversi anni Presidente del Circolo Amici della Magia di Torino. Un incontro e un confronto tra tecniche e linguaggi magici differenti e complementari. La spontaneità e l’immediatezza del giovane e talentuoso Luca Bono, un ragazzo normale in grado di realizzare cose eccezionali, si alternerà all’ironia e all’esperienza di Marco Aimone, in un cocktail di piccole e grandi illusioni, battute e improvvisazione, in grado di stupire, sorprendere e divertire in un vorticoso susseguirsi di frame magici imprevedibili. La magia declinata con uno stile moderno e originale che supera lo stereotipo del mago impomatato con cilindro e bacchetta per intraprendere percorsi nuovi, tra innovazione, meraviglia e umorismo, con brio, eleganza e autoironia.

"Non potevano mancare la grande magia e l'illusionismo nel nostro programma culturale di quest'anno, tra le arti che stanno accompagnando il nostro pubblico in questa estate speciale - dichiara soddisfatta l'assessore alla Cultura Laura Pompeo - Una vera e propria rinascita, dopo l'ultimo difficile periodo di lockdown. Trovo bello e significativo che si riparta proprio da una location come Cascina Le Vallere, che da quest'anno affianca il Castello Reale come sede dei nostri eventi e che ci fa apprezzare ancora di più il verde e il fiume, dopo mesi in cui gli spazi aperti ci sono stati preclusi. Moncalieri si fregia di ben due riconoscimenti UNESCO, in quanto dal 1997 il Castello è inserito nella Lista del Patrimonio Culturale dell'Umanità come Sito seriale delle Residenze Sabaude ed è anche ubicato in una vasta fascia antropizzata che è riserva di biosfera (MaB UNESCO Parco Collina Po dal 2016). È il sistema detto del Po-Collina e della Corona Verde, di eccezionale valore culturale ed ecologico: i programmi MaB perseguono la compatibilità possibile fra gli ecosistemi e il diffuso insediamento umano circostante”.