Malato di sla nominato cavaliere della repubblica fa donare ventilatore polmonare

Una scritta, poche parole per un gesto di grandissima generosità e umanità. "Dono di Piero Floreno, cavaliere della repubblica malato di sla". E' la targa che è stata affissa sul ventilatore polmonare comprato nei giorni scorsi e donato ad una struttura pubblica per la cura delle polmoniti.

E' il macchinario che voleva donare Piero Floreno, il cittadino di Nichelino, ammalato da anni, che durante i giorni più difficili dell'emergenza coronavirus aveva detto alla moglie di voler dare il suo macchinario di riserva all'ospedale Santa Croce di Moncalieri per aiutare chi in quei giorni drammatici stava lottando tra la vita e la morte.

Il sindaco Giampiero Tolardo era andato a trovarlo a casa, per poterlo ringraziare di persona per il suo gesto di infinito amore. Un gesto che clinicamente non era possibile attuare, per via delle sue condizioni di salute, ma che ha avviato una serie di donazioni attraverso le quali è stato possibile comparne uno nuovo di zecca e donarlo ai medici.

E adesso Piero, nominato cavaliere dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà sicuramente contento per la felice conclusione della storia.