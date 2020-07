Inchiesta Teatro Regio, Appendino ascoltata 3 ore in Procura: "C'è clima collaborativo"

La sindaca di Torino Chiara Appendino è stata ascoltata per circa 3 ore in Procura di Torino, come persona informata sui fatti, nell’ambito dell’inchiesta sul Teatro Regio.

“C'è un clima collaborativo – ha commentato la prima cittadina, poco prima di lasciare il Palazzo di Giustizia -, ho risposto alle domande che mi sono state poste e portato il bilancio 2019 appena approvato”.

“Le mie dichiarazioni sono agli atti e sono a disposizione qualora ci fossero nuove esigenze. Sui dettagli c'è un'indagine in corso e non posso aggiungere altro. Ma c'è clima di piena collaborazione, come è corretto che sia essendo io anche presidente della Fondazione oltre che sindaca”, ha concluso Appendino.

Il fascicolo, di cui sono titolari il procuratore aggiunto Enrica Gabetta e il pm Elisa Buffa vede nel registro degli indagati il nome dell'ex sovrintendente dell'ente lirico, William Graziosi, insieme a tre persone.

L'audizione della prima cittadina torinese segue i colloqui avvenuti nelle scorse settimane, quando il pubblico ministero aveva ascoltato in qualità di testimoni Francesca Leon, assessore alla Cultura del Comune di Torino, il sovrintendente Sebastian Schwarz, il presidente della Commissione Cultura Massimo Giovara e i presidenti di Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, in qualità di fondazioni socie del Regio.

Nel colloquio coi pm Appendino, secondo quanto si apprende, avrebbe ribadito che si fidava delle persone che aveva intorno e del suo gruppo cultura. Quanto alla decisione di inviare al ministero dei Beni culturali la richiesta di commissariamento dell’ente lirico, la sindaca avrebbe spiegato che la scelta era stata condivisa e che ora la decisione è di competenza del Mibact.