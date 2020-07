Lutto a Torino: è morta a 82 anni Maria Teresa Rey Lavazza

Lutto per un'azienda storica torinese come Lavazza. E' infatti morta all'età di 82 anni Maria Teresa Rey Lavazza, moglie (e vedova) di Emilio, scomparso nel 2010, che del brand del caffè è stato il presidente e mamma di Francesca e di Giuseppe, oggi all'interno dell'importante attività di famiglia.

Torinese, era donna dal grande carisma: tra le sue passioni più forti, oltre alla beneficenza (tante le sue operazioni di solidarietà tramite Adisco, l'Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, di cui è stata presidente dal 1997) anche il gioco del bridge, di cui era stata anche commissario tecnico della Nazionale, oltre ad aver fondato la squadra che portava proprio il nome Lavazza e che per molto tempo è stata ai vertici della disciplina.

La sezione piemontese di Adisco, sotto la sua guida, in oltre venti anni di attività ha raggiunto ambiziosi risultati: oltre ad aver promosso la cultura della donazione del sangue cordonale e favorito la ricerca scientifica sull’utilizzo delle cellule staminali per la cura di malattie degenerative. L’associazione ha portato a termine nel 2013 la realizzazione del Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita, a maggio 2016, nella stessa struttura ospedaliera, è stato inaugurato il nuovo reparto “L’Isola di Margherita”, uno spazio dedicato alle cure palliative ed al sostegno dei bambini affetti da malattie rare ed incurabili. A ottobre 2018 è stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale e a novembre 2019 la rinnovata Degenza di Oncoematologia Pediatrica.

Per quanto riguarda il bridge, invece, da appassionata giocatrice nel 1980 ha costituito il leggendario Team Lavazza, di cui diventa il capitano e con il quale vince innumerevoli tornei prestigiosi in tutto il mondo. Nel 2000 è stata nominata dalla FIGB Commissario Tecnico e Capitano della Nazionale Open, in occasione delle Olimpiadi di Maastricht, vinte dagli Azzurri.

“È un giorno triste per il Piemonte - commenta il governatore del Piemonte, Alberto Cirio -. La nostra regione e l’Italia perdono una donna speciale, a cui dobbiamo molto. Perché quando una intera famiglia è così presente per il proprio territorio significa che sono le radici ad averglielo insegnato, fin da bambini. Mi torna in mente il giorno dell’autunno scorso in cui ho incontrato la signora Maria Teresa all’Ospedale Regina Margherita. Inauguravamo il nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica, realizzato grazie al supporto dell’Associazione Adisco, di cui proprio lei era presidente. Solo uno dei tanti gesti d’amore per il nostro Piemonte. Come i 10 milioni di euro donati da Lavazza al nostro territorio nel pieno dell’emergenza per aiutarci ad affrontare la battaglia contro il Covid".

"Sono le donne e gli uomini a fare la differenza. Dalla famiglia Lavazza ci siamo sentiti abbracciati e sostenuti in tanti momenti difficili. Oggi invece è il Piemonte che desidera stringersi a Giuseppe, Francesca e alla loro famiglia. Con gratitudine e affetto”, conclude.

Cordoglio, a nome del Consiglio regionale del Piemonte, anche da parte del Presidente Stefano Allasia. "Desidero ricordare - sottolinea - il grande impegno personale della signora Maria Teresa nell’Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, fondamentale per la ricerca scientifica sull’uso delle cellule staminali per la cura di malattie degenerative".

"Torino ricorderà con affetto il lavoro e l'impegno di Maria Teresa Lavazza per l'intera comunità. Oggi i nostri pensieri vanno alla famiglia in questo momento di dolore" sono invece le parole della sindaca di Torino, Chiara Appendino.

Il gruppo consigliare della Lega Salvini Piemonte con il presidente Alberto Preioni e i vicepresidenti Riccardo Lanzo e Andrea Cerutti esprimono il loro cordoglio per la scomparsa della signora Maria Teresa Lavazza: “Una donna forte e generosa, come testimoniava il suo impegno filantropico nell’Adisco, l’associazione italiana per la donazione del sangue del cordone ombelicale, parte integrante della storia di un grande gruppo planetario come Lavazza, un marchio che ha sempre mantenuto solide radici a Torino diventando ambasciatore nel mondo della nostra operosità, del nostro buon gusto e delle nostre eccellenze. A tutta la famiglia Lavazza vanno le nostre più sentite condoglianze”.