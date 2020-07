L'ultimo saluto di Torino a Maria Teresa Lavazza: folla commossa ai funerali

Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto, nella Chiesa degli Angeli Custodi di Torino a Maria Teresa Lavazza, la 'signora del caffè' morta martedì all'età di 83 anni.

A dare l'ultimo saluto alla vedova di Emilio, a lungo presidente dell'azienda torinese, rappresentanti dell'imprenditoria, della politica e del mondo della cultura. A ringraziare i presenti, tra cui la sindaca Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, è stato il figlio Giuseppe, vicepresidente dell'azienda di famiglia.

"Grazie per tutto quello che hai fatto, mamma. Da oggi il nostro impegno per i bambini raddoppierà", ha detto ricordando le numerose iniziative di volontariato realizzate dalla madre, per oltre vent'anni presidente della sezione piemontese dell'Adisco.