Tav, al via la "spazzolatura" per erbe e fiori da utilizzare nel Corridoio ecologico per salvare le farfalle

Si chiama "spazzolatura", ma - nonostante le apparenze - non ha nulla a che vedere con questioni di igiene. Piuttosto, si tratta di un'operazione legata alle piante e in particolare alla conservazione della loro biodiversità. E' l'attività cominciata negli scorsi giorni dagli studiosi che partecipano al progetto di Telt e Università di Torino e che stanno raccogliendo (spazzolando, appunto) attraverso appositi macchinari i semi di piante, erbe e fiori in una zona di Oulx messa a disposizione da un privato. Il raccolto sarà poi utilizzato per seminare - e dunque arricchire in termini di biodiversità - il corridoio individuato tra Chiomonte e Giaglione per tutelare la farfalla rara Zerynthia polyxena che in questo momento vede il suo habitat interessato dai lavori per la Torino-Lione. Le operazioni sono iniziate il 10 luglio, nella cornice del progetto Biodiversità sotto il controllo di alcuni tecnici di Arpa Piemonte.

La tecnica, applicata per la prima volta in un’area montana del Piemonte, prevede l’utilizzo di un macchinario, fatto arrivare dalla Lombardia, che trainato da un trattore è in grado di raccogliere i semi maturi delle differenti specie presenti nel prato. “In una prateria come questa si arrivano a raccogliere tra le 100 e le 200 specie, una varietà che è impossibile trovare in commercio", spiega il professor Michele Lonati, botanico del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’ateneo torinese che partecipa al progetto Biodiversità con particolare riferimento alle attività sulla vegetazione.

I semi saranno fatti essiccare e in autunno verranno seminati nelle radure del corridoio ecologico creato durante la primavera: “Questa operazione – sottolinea Lonati – ci consentirà di avere nel Corridoio piante e fiori che hanno sviluppato in queste zone le loro caratteristi specifiche e si sono adattate al clima e all’ambiente nel corso di secoli. In questo modo si evita di ‘inquinare geneticamente’ l’area con le miscele reperibili in commercio e che, anche se simili, hanno un patrimonio genetico differente perché provengono da altre zone o anche dall’estero. In questo modo si preserva il patrimonio naturale autoctono e si vuole favorire la biodiversità nelle nuove radure create”. Lo step successivo “sarà vedere come si svilupperà la biodiversità del luogo – conclude il professor Lonati – quali insetti ci saranno e in che quantità, come si svilupperà la vegetazione e così via”.





L’Università è impegnata da diversi anni a promuovere un progetto per creare una filiera locale di recupero ambientale attraverso la raccolta e l’utilizzo di miscele locali per favorire la biodiversità dei luoghi e dare all’agricoltura locale la possibilità di trovare facilmente sementi autoctone. L’obiettivo a lungo termine è la creazione di una sorta di banca online delle sementi, in cui i semi le aree di raccolta siano documentati e a disposizione di chi voglia farne uso.