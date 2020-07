Bardonecchia, in pieno svolgimento “Musica d’estate 2020”

Nella chiesa di Maria Ausiliatrice, ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 17.30, e il sabato o la domenica alle 10.45, si esibiscono alcuni promettenti giovani strumentisti selezionati tra gli oltre 130 allievi delle masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello, musica da camera di Musica d’Estate, tenute da docenti di fama internazionale, con un programma comunicato in loco, di giorno in giorno, nelle bacheche comunali per le vie della città.

Dopo Gianluca Pirisi e Flavia Salemme, violoncello e pianoforte, che sabato 18 luglio nella sala Giolitti del Palazzo delle Feste, hanno eseguito di fronte ad un folto e molto attento pubblico, musiche di Robert Schumann, giovedì 30 luglio salirà sul palco il Quartetto Siegfrid, composto da Alessandro Savinetti e Andrea Colardo al violino, Francesco Scarpetti alla viola e Luca Colardo al violoncello, impegnati in un concerto con musiche del classicismo viennese di Wolfgang Amadeus Mozart, Quartetto in sol maggiore K. 156, Franz Joseph Haydn, Quartetto in si bemolle maggiore op. 76 n. 4; Wolfgang Amadeus Mozart, Quartetto in mi bemolle K. 428.