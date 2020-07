Bellezze in vetrina: il castello di Casalborgone diventa una delle cento dimore Rotary d'Italia

Il Castello di Casalborgone , nei pressi di Torino, è stato scelto per essere incluso tra le cento dimore Rotary d’Italia . Una iniziativa promossa da Assocastelli per accogliere gli eventi del Rotary (prestigioso club internazionale nato negli States) nelle dimore del patrimonio architettonico d’epoca e storico d’Italia.

Ad accoglierli anche il sindaco Francesco Cavallero oltre allo staff della struttura (il manager Paul Kearney, Andrea Canale Canova e Igor Andreotti). Il castello, nei secoli passati, era stato ceduto dalla famiglia Savoia ai Broglia per estinguere un debito. Rimase di proprietà per lungo tempo dei Broglia e passò ai Morozzo della Rocca per matrimonio.

Il castello è rimasto in stato di abbandono per quasi cinquant’anni. La rinascita del castello si deve a Gary Douglas, di Houston (Texas), un ex immobiliarista di successo diventato in seguito uno dei più celebri formatori internazionali.