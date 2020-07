Moncalieri, nel capannone c'era una discarica abusiva: i carabinieri trovano mille tonnellate di rifiuti plastici [VIDEO]

L’area, composta da un piazzale di 500 metri quadrati e da un capannone di 1200 metri quadrati, fino alla fine del 2018 era destinata al ricovero dei mezzi di un’azienda attiva nella raccolta dei rifiuti urbani. In seguito, dopo alcuni mesi di inattività, è stata affittata da una società di Rivoli allo scopo di svolgere il trattamento dei rifiuti. Tuttavia, tale azienda non ha mai effettuato altra attività che non fosse ammassare, fino alla saturazione degli spazi disponibili, grandi quantità di rifiuti smaltibili in discarica o presso termovalorizzatori a costi molto alti.