Piazza Santa Giulia, gambiano tenta di rapinare un connazionale e lo ferisce con una bottiglia rotta

Sabato notte scorso, il personale del commissariato Centro in servizio di Volante ha prestato soccorso in corso san Maurizio ad un trentenne gambiano, che richiamava l’attenzione della pattuglia con evidenti gesti. Il giovane, ferito al lato sinistro del volto, denunciava di essere appena stato aggredito, in piazza Santa Giulia, da un suo connazionale, del quale riusciva a fornire alcune descrizioni fisiche e relative all’abbigliamento.