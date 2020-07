Immigrati, Montaruli (FdI): "Non uno in più a Torino e provincia dopo il no del Governo ai bonus per i piemontesi"

“Non è ammissibile neanche l'idea che un centinaio di profughi passino la quarantena in Piemonte. Non accettiamo che il Governo da un lato bocci i bonus e le iniziative del Piemonte come quella a favore di medici e infermieri e poi ci chieda di farci carico di immigrati da mettere in quarantena. Non siamo il lazzaretto dei disastri di Conte”: sono le parole della parlamentare torinese di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.

“Non accettiamo questo trattamento. Vadano a distribuire altrove, avevano solo da sentire fratelli d’Italia e applicare il blocco navale. Invece siamo soggetti a mille restrizioni ma rimangono aperti i porti a spese dei piemontesi”.