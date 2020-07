La Regione scrive a Enel per chiedere conto dei mancati risarcimenti agli abitanti di Ceresole

«Ho raccolto la segnalazione del consigliere Fava e del Comune di Ceresole e ho subito scritto a Enel per chiedere conto dei mancati risarcimenti agli utenti – spiega Carosso – I territori di montagna continuano a pagare per i disservizi: non è così che possiamo lavorare per il rilancio delle terre alte».

«Come promesso, andremo a fondo di questa vicenda – ribadisce Mauro Fava – Enel non può esimersi dal risarcire chi ha subito un danno rilevante: non è pensabile che non venga riconosciuto un indennizzo per un guasto prolungato alla rete elettrica in un Comune di alta montagna, perdipiù avvenuto durante la stagione fredda. Riconosciamo a Enel gli investimenti fatti per interrare la linea e impedire il ripetersi di simili spiacevoli episodi in futuro, ma ciò non può cancellare i problemi riscontrati in passato».