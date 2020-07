Just the woman I am e non solo: si rafforza l'alleanza tra Cus Torino e Lions

E' stato firmato presso la sede del CUS Torino un accordo d’intesa che lega l’importante istituzione sportivo-universitaria al Distretto Lions 108-Ia1. Il Governatore Lions Giancarlo Somà ed il presidente del CUS, Riccardo D’Elicio, hanno ratificato il reciproco impegno per la condivisione di future manifestazioni, prima di tutte la corsa-camminata “Just The Woman I Am” già riprogrammata per marzo 2021, dopo l’annullamento dell’edizione di quest’anno causato dalla pandemia Covid-19. L’incontro ha subito consentito la pianificazione di un paio di iniziative nel mese di ottobre all’insegna dello sport anche per i disabili, della tutela ambientale e del benessere.

Alla “corsa in rosa” che si sarebbe dovuta svolgere il 6 marzo scorso avevano aderito in circa 17.500 e come negli anni precedenti il gruppo Lions insieme ai giovani Leo prevedeva fila piuttosto fitte. Fortunatamente, come ha ricordato il Dott. D’Elicio, praticamente nessuna di queste migliaia di persone ha richiesto il rimborso della quota di partecipazione e tutti attendono di ritrovarsi ai nastri di partenza per sottolineare nuovamente il valore delle donne e della ricerca. Grazie ai fondi accantonati ed a quelli risultanti dalle nuove iscrizioni potranno essere incrementate di numero o raddoppiate di valore le borse di studio da erogare tramite l’Università di Torino e il Politecnico; inoltre si pensa di sviluppare ulteriormente il convegno scientifico che accompagna la manifestazione ed ha raggiunto respiro internazionale.

Rilanciare Torino come città universitaria è uno degli scopi principali del CUS, funzionale anche al buon esito della candidatura per le Universiadi del 2025. Le restrizioni necessarie a contrastare la diffusione del Coronavirus hanno tenuto forzatamente lontano tanti studenti che bisogna richiamare, non solo negli atenei cittadini, ma anche nelle trame del tessuto sociale torinese. Sicuramente i Lions ed i ragazzi Leo potranno aiutare questo processo con azioni sul territorio.

Alla riunione per la firma dell’accordo era presente non solo il comitato del Distretto Lions 108-Ia1 per “Just the Woman I Am” con la presidente Maria Elisa Demaria ed il componente Lorenzo Crivellaro, ma anche il Past Governatore Gabriella Gastaldi Ponchia e la coordinatrice del Dipartimento Ambiente Margherita Bersisa Ferrari. Si sono così potute già stabilire due future collaborazioni con il CUS Torino che si concretizzeranno ad inizio ottobre. La prima sarà una giornata ai Giardini Ginzburg, ripristinati lo scorso anno dai Lions, a bordo Po, definito dallo stesso D’Elicio la “palestra più bella di Torino”, quasi in concomitanza con la “Rowing Regatta”, sfida remiera tra Università e Politecnico. La seconda alla metà dello stesso mese, quando le porte del centro polisportivo di via Panetti (parco Colonnetti) si apriranno a tutti i soci Lions ed ai loro amici che desidereranno provare tante discipline con il supporto di istruttori preparati.

“Occorre dimostrare che i Lions sono attivi e che hanno a cuore la loro città” - ha ricordato Elisa Demaria, aggiungendo che “non possiamo essere certi dell’evoluzione della situazione attuale, ma dobbiamo riprendere a organizzare iniziative per incentivare i soci e dare un senso alla nostra presenza nella comunità”.