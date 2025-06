La risposta in musica al rumore della guerra: centinaia di archi, fiati e voci in Piazza Carignano per la Palestina [VIDEO]

Al rumore della guerra rispondono con la musica. Così centinaia di archi, fiati, chitarre e voci all’unisono si sono radunati questa mattina in Piazza Carignano per l’iniziativa “La musica contro il silenzio”, in solidarietà alla popolazione palestinese colpita nella Striscia di Gaza.

Un momento di riflessione e partecipazione attraverso letture, canzoni e cori in un momento che ha radunato questa mattina, domenica 1 giugno, migliaia di persone in contemporanea in diverse piazza italiane.

A Torino l’orchestra improvvisata ha eseguito diversi brani. Dall’inno alla pace di John Lennon “Imagine”, passando per “Lacrimosa” da il Requiem di Mozart. Poi la lettura di due poesie per dire stop al conflitto.

E infine l’esecuzione dell’inno palestinese “Mawtini” e poi "Bella Ciao”, prima dei cori all’unisono che hanno coinvolto tutta la piazza in solidarietà alla causa palestinese.