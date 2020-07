Servizi sociali, il Comune di Torino “risparmia”: la spesa scende a 36 milioni di euro grazie al reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza tende la mano al Comune di Torino. E’ principalmente grazie alla misura di sostegno introdotta dal Governo che Palazzo Civico, nel 2019, riesce a risparmiare oltre 2 milioni di euro di spesa per quanto riguarda i servizi sociali.

A renderlo noto, durante la presentazione del bilancio consuntivo del 2019, è l’assessore alle Politiche Sociali, Sonia Schellino: rispetto al 2018 infatti, la spesa comunale scende da 38.8 milioni di euro a 36.4, per un risparmio totale di 2.4 milioni. Se si considerano anche i capitoli vincolati, la spesa passa invece da 99.8 a 88 milioni euro.

Il risparmio rispetto al bilancio precedente è dovuto principalmente all’introduzione del Reddito di Cittadinanza, una misura che ha permesso di sostenere i torinesi in difficoltà e prevenire così molte fragilità sociali: di fatto, chi lo ha ricevuto non ha potuto più accedere ad altre misure di sostegno, portando così un risparmio sostanziale nelle casse di Palazzo Civico. Soldi che, per ammissione della stessa vice sindaca, vengono reindirizzati su altre voci, come per esempio quella della casa: “Il risparmiato cerchiamo di reinvestirlo sul fronte dell’aiuto all’abitare”.

Per quanto riguarda le macroaree, l’erogazione dei servizi non vede tagli ma anzi un incremento delle prestazioni di 600.000 euro tra anziani, disabili, minori, stranieri e nomadi. In questo contesto spicca la preoccupazione dell’ex assessore e oggi consigliera comunale del Partito Democratico, Elide Tisi: “Credo che 36 milioni da destinare alle politiche sociali non abbiano precedenti nella storia della Città di Torino, questo rientra nelle scelte delle politiche di bilancio della città”.