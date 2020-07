Diciannove arresti della Polizia per gli scontri di febbraio all'Università di Torino (VIDEO)

Sono 19 le misure cautelari eseguite dalla Polizia di Torino a carico di diversi militanti di Askatasuna, alcuni anarchici e studenti dei collettivi universitari per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, minaccia ad incaricato di pubblico servizio, violenza privata e danneggiamento, aggravati. Reati commessi duranti gli scontri dello scorso febbraio al Campus Einaudi.

In particolare sono finiti ai domiciliari tre esponenti del Collettivo Universitario Autonomo: S.M. di 21 anni, E.T di 23 anni e N.M di 25 anni, considerati i coordinatori delle violenze.

Divieto di dimora a Torino invece per C.R. di 23 anni, A.J., di 21 anni, L.F., di 42 anni2 F.A., di 25 anni, M.D. di 27 anni (tutti di Askatasuna) e F.A. di 26 anni, G.M.F. di 27 anni (Ex Asilo).

Hanno l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla Polizia Giudiziari: M.N., di 26 anni, P.C., di 27 anni, R.G.A. di 27 anni, I.M. di 27 anni (tutti di Askatasuna), S.M. di 28 anni, W.A. di 25 anni (Ex Asilo), T.F. di 20 anni, S.E. di 22 anni, D.F. di 20 anni (collettivi universitari).

Lo scorso 13 febbraio al Campus Einaudi c'erano stati scontri, in occasione di un volantinaggio effettuato da esponenti del Fuan contro un evento sulle foibe in cui era presente tra i relatori anche Moni Ovadia e Stojan Spetic.

Durante la distribuzione dei manifesti, alcuni antagonisti e studenti dei collettivi universitari fecero irruzione all'interno dell'università, creando disordini.

All'epoca la polizia, in tenuta antisommossa, era intervenuta per evitare il contatto tra gli esponenti della destra universitaria e dei centri sociali, arrestando tre persone di quest'area. Altri 15 studenti erano stati denunciati: il bilancio fu di tre poliziotti feriti e altrettanti antagonisti arrestati.

Un centinaio di ragazzi del Collettivo universitario autonomo di Torino aveva all'epoca occupato il Rettorato dopo le tensioni, per poi sfilare in corteo verso piazza Santa Giulia. I manifestanti avevano poi srotolato lo striscione “Fuori fascisti e polizia dall'Università” e intonato cori.

Inoltre, il giorno successivo, il 14 febbraio , al termine di un corteo di protesta effettuato nel centro cittadino da militanti antagonisti ed aderenti ai collettivi studenteschi universitari per solidarizzare con gli arrestati, è stata nuovamente rioccupata ed ulteriormente vandalizzata l’aula del FUAN con sottrazione anche di alcuni arredi; il fatto è avvenuto dopo aver, tra l’altro, minacciato una guardia giurata posta a vigilanza del predetto locale ed aver apposto una nuova serratura al fine di impedire la riappropriazione dell’aula, sequestrata, nei giorni successivi, dalla Digos di Torino in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica di Torino.

A seguito delle indagini della Digos sono stati, altresì, individuati e denunciati altri 9 militanti d’area per analoghi reati, mentre è ancora al vaglio degli inquirenti la posizione di altri 8 fra i responsabili.

Durante l’esecuzione delle 19 misure cautelari è stata anche perquisita e sequestrata, su delega dell’Autorità Giudiziaria di Torino, la storica aula “C1” occupata dal “C.U.A.” all’interno del Campus Einaudi.



“L’Università di Torino condanna con fermezza qualsiasi forma di violenza tesa ad impedire il pacifico confronto civile - commenta il rettore dell'Università, Stefano Geuna -. L’impegno è totale nel favorire ogni forma di dialogo a condizione del pieno rispetto delle regole democratiche. Non è possibile esprimersi in merito ai fatti recenti in quanto oggetto di valutazione dell’autorità competente. L’Università è e deve continuare ad essere un luogo aperto alla libertà di pensiero e di espressione, isolando ogni tendenza violenta”.

ll presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia ha così commentato la notizia: "Le misure cautelari di questa mattina nei confronti di alcuni antagonisti e studenti dei collettivi universitari che fecero irruzione all'interno del Campus creando disordini lo scorso febbraio, è la dimostrazione che dentro ad i nostri atenei ci sono alcuni soggetti che esercitano soprusi e violenze ai danni dell’intero sistema. Delinquenti, teppisti e chi con la forza tenta di impedire ad altri di esprimere le proprie legittime idee, non dovrebbe mai trovare spazio all’interno delle università, che sono luogo di studio e di condivisione. Un grazie all’operato delle forze dell’ordine che hanno assicurato alla giustizia questi facinorosi".