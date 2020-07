Domani i lavoratori dello spettacolo in Regione: "Chiediamo contributo individuale a erogazione diretta"

"Come in Veneto - proseguono -, si dovrebbe provvedere ad un sostegno al reddito di queste figure: siamo cittadini, lavoratori che pagano le tasse come tutti ma che risultano essere tra i meno garantiti nel panorama delle professioni, nonostante rappresentino un patrimonio di professionalità, competenze, passione e creatività indispensabile anche in considerazione del ruolo della cultura per il benessere dei cittadini".