Fine della corsa per Ventures: il tribunale ha decretato il fallimento di chi doveva rilanciare il sito ex Embraco

Alla fine è arrivata la notizia più amara, al termine di una telenovela che negli ultimi anni ha riservato soprattutto momenti tristi e delusioni, rispetto agli squarci di speranza. Il tribunale di Torino ha decretato il fallimento della Ventures, la società che avrebbe dovuto rilanciare lo stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri. E che invece, dopo quasi due anni dal suo ingresso sulle scene, non è stata in grado in alcun modo di garantire un futuro produttivo alla fabbrica e occupazionale alle quasi 400 persone che da tempo trascorrono le loro giornate tra ammortizzatori sociali e lotte sindacali tra manifestazioni, presidi e iniziative di lotta.

Proprio nei giorni scorsi, l'ultima protesta si era tenuta di fronte al tribunale di Torino, in corso Vittorio Emanuele, in occasione della prima udienza per l'istanza di fallimento ai danni di Ventures. Un fallimento arrivato dopo mesi di incertezze, dubbi e domande sempre più angosciate su una situazione che non si smuoveva di un millimetro (nonostante impegni, promesse e orizzonti temporali fissati come traguardo) mentre si erodeva progressivamente il fondo per la reindustrializzazione lasciato da Whirlpool a coloro che avrebbero dovuto gestire il presente e il futuro della fabbrica.

Attualmente i lavoratori ancora alle dipendenze dell'azienda si trovavano in cassa integrazione per Covid. Proprio quella degli ammortizzatori sociali resta una delle partite aperte su cui bisognerà capire i prossimi passi e, di conseguenza, il destino di 400 famiglie. Della questione, nel corso degli anni, si sono occupati svariati governi e ministri, da Carlo Calenda a Luigi di Maio, anche con alcune visite e incontri in fabbrica o nel palazzo della Regione. Rassicurazioni, auspici e impegni, compreso il coinvolgimento di Invitalia per garantire i lavoratori innanzitutto, che però oggi prendono un duro colpo.

"La dichiarazione di fallimento della Ventures è una tragedia annunciata, che mette fine alla lunga agonia della ex Embraco - commenta il sindaco di Chieri, Alessandro Sicchiero -. Un giorno drammatico per la comunità chierese, e per i tanti lavoratori che da oggi si ritrovano in una situazione di ancor maggiore incertezza, venendo meno anche la cassa integrazione. Alla luce della decisione del Tribunale, diventa ancora più urgente istituire un tavolo operativo a sostegno di possibili progetti imprenditoriali che possano coinvolgere quote dei lavoratori ex Embraco. Ma è fondamentale il ruolo della Regione Piemonte, insieme al coinvolgimento delle associazioni di categoria, dei sindaci del territorio e dei sindacati. Proprio in mattinata ho inviato al Presidente Cirio una lettera aperta con la richiesta di attivarsi immediatamente in tal senso".

“Questa sentenza complica la situazione e aumenta la nostra preoccupazione per i lavoratori che hanno più volte chiesto un impegno concreto alla Regione e al MISE per la reindustrializzazione del complesso e la salvaguardia dei posti di lavoro”, ha dichiarato il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.“E’ dovere delle Istituzioni intervenire a tutela dei lavoratori e del complesso di professionalità dei dipendenti ex Embraco.