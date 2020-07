L'appello dei nidi di Torino: "Più assunzioni per la sicurezza dei bambini"

Ridisegnare il sistema integrato educativo-scolastico 0-6 anni con nuove politiche a tutela di bambini e lavoratori. È la richiesta di Fp Cgil, che ha indetto oggi, a livello nazionale, un flash-mob di protesta nelle principali città italiane per fare leva sul tema delle assunzioni e della sicurezza nelle scuole.

A Torino un piccolo gruppo di genitori e operatori del settore si è ritrovato alle 16.30 in piazza Cavour, dove ha allestito un playground simbolico con giocattoli per l'infanzia. Presenti anche alcuni bambini.



"Vorremmo ripartire a settembre pronti - ha dichiarato Paola Grieco a nome del sindacato nazionale -. Chiediamo di incrementare il personale mediante concorsi pubblici o attingendo direttamente dalle graduatorie già esistenti. Parliamo di strutture che richiedono una particolare attenzione in termini di igiene e sanificazione. Servono più educatori, più insegnanti, più ausiliari, ma tutti formati su sicurezza e pedagogia in tempi di Covid. E vorremmo in tal senso che anche i precari fossero stabilizzati".



"L'esperienza delle attività didattiche all'esterno ci ha insegnato molto - ha aggiunto Rossella d'Ambra, Rsu Comune di Torino -, ma si trattava di gruppi piccoli, gestibili all'aperto. Le scuole che prima ospitavano 70 bambini ora possono accoglierne solo dieci. Quindi occorre o una ristrutturazione degli edifici, o un incremento degli accessi, ma con il giusto contrappeso di personale qualificato. Pensiamo anche a tutti gli spazi ludici o per l'igiene personale, così come al problema serio degli alunni con disabilità e dei rispettivi educatori, dove il rapporto è necessariamente uno a uno". "Alle condizioni attuali - denunciano infine - molti bambini rischiano di rimanere esclusi dal rientro in aula".