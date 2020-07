Bando "Cortili ad Arte", tra gli otto vincitori c'è anche il Concertino dal Balconcino

"Dopo nove anni di attività e una lunga serie di provvedimenti, multe e ordinanze, abbiamo finalmente ottenuto d'esser riconosciuti e finanziati (senza arretrati) dal Comune di Torino per diffondere i nostri propositi culturali anche nel resto della città". Così i fondatori della band MCCS Punklirico, Maksim Cristan e Daria Spada, a seguito dell'esito del bando "Cortili ad Arte" pubblicato sul sito di Fondazione Contrada Onlus. Tra i vincitori (le associazioni culturali Dramelot, Fools, Il menù della poesia, Teatro e Canone, Tekhne, Zuende, e la società Francesco Tamagno), figura infatti anche il "Concertino dal Balconcino", con un progetto sostenuto dall'Angsa - Associazione nazionale genitori soggetti autistici.

Un risultato che vale doppio, considerando gli iniziali ostacoli che i musicisti hanno dovuto affrontare dopo la pubblicazione del bando: il regolamento, infatti, escludeva i "soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici" e "soggetti che abbiano pendenze penali in corso". Spada e Cristan, che ogni domenica, dalle 17 alle 18, fanno musica dal vivo all'interno del loro cortile nel Quadrilatero Romano, risultano imputati a Torino per "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone", inchiesta della Procura nata da un esposto e da numerose segnalazioni presentate dal vecchio amministratore di condominio che, fra le altre cose, aveva messo in dubbio la stabilità del balcone su cui si esibiscono gli artisti, subito messo in sicurezza.

"Non solo il regolamento è stato modificato e abbiamo potuto partecipare - continuano gli artisti -, ma alla fine il bando l'abbiamo vinto, superando a pieni voti tutti i requisiti richiesti".

L'iniziativa, promossa dalla Città e sostenuta dalla Fondazione per la Cultura, con la partecipazione di ATC, ha visto schedati 220 cortili nelle otto circoscrizioni di Torino. All’interno di questi spazi, compatibili con l’organizzazione di eventi rivolti a un elevato numero di residenti, come si legge nel bando, "saranno organizzate iniziative culturali, ricreative, sociali e/o di intrattenimento, sostenibili anche dal punto di vista ambientale".