Oggi e domani temporali e temperature più basse, ma domenica torna il sole

L'asse di una bassa pressione in quota in avvicinamento dall'Europa centrale sfiorerà l'arco alpino accentuando lievemente l'instabilità anche sulle nostre regioni, con un po' di aria relativamente più fresca in quota da oggi.

Ancora temporali e rovesci possibili anche in pianura tra oggi e domani. Il rinfresco temporaneo di sabato porterà le temperature in quota a sfiorare le medie del periodo ed una alta pressione per tutto il week-end con termometro su valori estivi in pianura.

Questi temporali che si sono abbattuti a macchia di leopardo su Piemonte e Liguria di ponente sono figli della miscela a volte esplosiva, con fenomeni come grandine, forti raffiche di vento e pioggia scrosciante che a livello locale tanti danni hanno causato nella giornata di mercoledì, di aria resa instabile dal forte riscaldamento termico.

A Torino avremo questa situazione: da oggi, venerdì 24, a lunedì 27 Luglio

Cielo poco irregolarmente nuvoloso il mattino, con temporali e rovesci organizzati dal pomeriggio e miglioramento nella serata odierna. Poi alta pressione con cielo poco nuvoloso il mattino di domani, possibile qualche temporale di calore il pomeriggio con termometro in rialzo.

Minime in pianura intorno 18-22°C e massime 25-32°C. In pianura venti deboli o localmente moderati da est in rotazione direzione da meridione domenica, con locali rinforzi e raffiche nelle celle temporalesche attive.

Da martedì 28 Luglio

Possibile nuova aria instabile in arrivo alle nostre latitudini, con aumento dell’incidenza temporalesca.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino