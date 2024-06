Da Rocky a Rocco, passando per i musical: ecco la nuova stagione del Teatro Alfieri

Da Rocky a Rocco, passando per i musical, la magia, le grandi produzioni: tutto questo è la nuova stagione del Teatro Alfieri, in programma dal prossimo ottobre a giugno 2025. A presentarla, insieme al cartellone del Teatro Gioiello, sono stati il direttore artistico Luciano Cannito e il patron Fabrizio Di Fiore.

Ad aprire la stagione, appunto, "Rocky", il musical diretto dallo stesso Cannito e che arriverà per la prima volta in Italia, dal 18 al 27 ottobre. L'interprete sarà Pierpaolo Pretelli, al suo debutto teatrale, che vestirà i panni del personaggio creato da Sylvester Stallone. A chiudere il cartellone, prima della festa-tributo ad Arturo Brachetti che riporterà in scena il suo "Solo" per chi se lo fosse perso quest'anno, sarà "Cantando sotto la pioggia", un altro musical sempre prodotto da Fdf, dall'8 al 25 maggio 2025. "Come già accaduto lo scorso anno", ha spiegato Di Fiore, "le nostre produzioni, come appunto Rocky, nasceranno a Torino e poi gireranno in tournée nel resto d'Italia. Questo proprio per valorizzare il teatro Alfieri e per dare il forte messaggio che Torino è al centro del progetto della FdF Entertainment".

Tema della stagione sarà "La memoria del futuro": numerose le nuove produzioni ospiti, da "Sapore di mare" a "La sposa cadavere", da "1984" a "Bernadette". Da "L'anatra all'arancia" alla "Strana coppia". La grande danza a Natale con il "Lago dei cigni" e lo "Schiaccianoci", ma anche grandi ritorni come "Mare fuori", "Cabaret", "Fame", "Grease", Vincenzo Salemme, Ale e Franz. Per le famiglie "Peter Pan" con le canzoni di Edoardo Bennato. E poi la sorpresa: Rocco Siffredi, per la prima volta su un palcoscenico teatrale, che - il 4 novembre in "Rocco" - racconterà la sua vita costellata di successi e momenti bui.

Svolta, invece, al teatro Gioiello che, come ci ha spiegato lo stesso Cannito, cerca di uscire dalla dimensione del teatro di quartiere per aprirsi alla città e a produzioni più importanti, sulla strada di quanto iniziato a fare già lo scorso anno. Saranno 45 gli spettacoli, dal teatro classico alla commedie al teatro contemporaneo: tra gli altri, uno spettacolo su Amy Winehouse, "Lapponia", il ritorno di Baz con "Ti spacco il musical". Tra le nuove produzioni "Il medico dei maiali" con Montanari e Bizzarri. Ad aprire sarà Central Park West di Woody Allen (25-27 ottobre), mentre a chiudere sarà Paola Barale con "Tris di cuori" (23-25 maggio). Fabrizio Di Fiore produce "Il mondo di Barbie" con la regia di Cannito e "Wonder Boys" con la regia di Fabrizio Prolli. Da non dimenticare poi "Franciscus" di e con Simone Cristicchi.

Tutte le informazioni:

Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it

Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it