Gioco di squadra vincente tra Comune e Isiline per portare la fibra ottica a Villafranca Piemonte

Con 2.375 numeri civici raggiunti dalla infrastruttura di Isiline, i 3.120 abitanti del concentrico di Villafranca Piemonte si possono considerare a pieno titolo connessi in banda ultra larga alla rete Internet. Grazie alla fattiva collaborazione avviata nella primavera del 2018 con il sindaco e l’amministrazione del Comune di Villafranca, l’azienda saluzzese che fornisce servizi di accesso alla rete Internet e voce alle famiglie e alle aziende del Piemonte, in poco più di due anni è riuscita a portare la connessione ultraveloce alle famiglie e alle aziende di Villafranca Piemonte, aggiungendo un altro tassello al mosaico dei Comuni del Piemonte coperti dalla propria infrastruttura in fibra ottica, oggi sempre più indispensabile a casa come sul posto di lavoro. Per maggiori informazioni telefonare allo 0175/292929.