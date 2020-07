Mc Infissi Piemonte, gli infissi su misura e made in Italy

La ditta Mc Infissi Piemonte è da poco presente online ma con un forte brand di visibilità ed è specializzata nella realizzazione e nell'installazione di infissi in PVC, alluminio e legno ma anche di porte interne, tapparelle, persiane, serrande, verande, zanzariere, tende da sole, gazebo, porte blindate, inferriate di sicurezza, climatizzatori e molte altre soluzioni. Vediamo e cerchiamo di capire le diverse soluzioni:

Tende da Sole e Tende Veranda

I vantaggi delle tende invernali

Un balcone o un gazebo in giardino possono trasformarsi in una stanza in più anche nella stagione fredda, se equipaggiati con le tende invernali a chiusura ermetica.

Generalmente pensando a uno spazio esterno, come un giardino oppure un terrazzo, si pensa solo alla bella stagione. Eppure non è detto che nei mesi invernali si debba necessariamente rinunciare a passare dei momenti di relax e convivialità outdoor.

Per farlo, basta dotarsi di apposite tende invernali. Installare tende invernali comporta anche altri vantaggi, come quello di un risparmio in termini energetici.

1. Cosa sono le tende invernali

Le tende invernali sono speciali coperture anti pioggia e anti vento, studiate per rendere agevole e fruibile lo spazio esterno durante i mesi invernali.

Si tratta di appositi pannelli a chiusura ermetica, molto simili a delle vetrate. Sono infatti realizzate in Pvc solitamente trasparente (crystal), hanno una struttura in metallo e chiusura verticale manuale o motorizzata. Grazie al cassonetto (che permette il riavvolgimento del telo) e alle speciali guide dotate di sistema di ritenuta del telo, rappresentano una vera e propria barriera contro vento e pioggia.

2. I principali vantaggi

Le tende sono flessibili, semplici ed economiche. Da non trascurare anche il risparmio in termini energetici che queste particolari tende orono, in quanto proteggono dal freddo e dagli spifferi le porte e finestre di casa. Se poi si desidera proteggere la veranda anche dal sole esistono in commercio anche tende-veranda: grazie all’apposito doppio rullo è possibile avere entrambe le tende (sia estiva che invernale) sulla stessa struttura.

3. Una stanza in più tutto l’anno

Se balconi e terrazzi in estate si trasformano in vere e proprie stanze all’aperto, spesso sono quasi inutilizzati al primo cenno di freddo e pioggia. Eppure è possibile sfruttarli anche d’inverno, chiudendo per esempio un piccolo balcone coperto. Le tende invernali creano un ambiente ermetico completamente protetto da spieri e infiltrazioni, e sono indicate anche in giardino. Grazie alla possibilità di realizzarle su misura, sono adatte per chiudere grandi spazi come i porticati o i gazebo a bordo piscina.

Serramenti in fibra o PVC

5 buoni motivi per cambiare gli infissi

Anche a prescindere dall’esito dei test, la sostituzione degli infissi esistenti con serramenti nuovi in PVC presenta alcuni vantaggi, in relazione ai seguenti parametri:

1. Versatilità

I serramenti iPVC, I serramenti in PVC sono esteticamente molto belli, soprattutto perché la versatilità del materiale ne permette la decorazione in qualsiasi colore o fantasia.

2. Risparmio energetico

Infissi vecchi, usurati o semplicemente costruiti una quindicina di anni fa quando si prestava meno attenzione all’ambiente, determinano una spesa maggiore per riscaldare la casa d’inverno e rinfrescarla d’estate. L’e‑cienza energetica è un tema importantissimo, regolato da leggi precise: fa bene

all’ambiente e ci consente immediati risparmi.

3. Comfort

Una casa sicura, calda d’inverno e frasca d’estate, isolata dai rumori molesti anche se si aaccia sulle strade più tra‑cate, aumenta considerevolmente il comfort abitativo e la sensazione di benessere.

4. Incremento di valore dell’immobile

Infissi nuovi in PVC aumentano il valore della nostra casa. Avere degli infissi in PVC certificati, perfettamente installati e a norma, è un elemento che contribuisce ad elevare il valore dell’immobile.

5. Incentivi

La sostituzione degli infissi permette di godere d’una detrazione fiscale del 50%.

Tutto considerato, la scelta di sostituire i vecchi serramenti di casa con infissi nuovi si presenta oggi particolarmente opportuna: i miglioramenti della tecnologia e la corretta posa in opera consentono vantaggi notevoli in termini di risparmio energetico, confort, sicurezza e detrazione fiscale permette di recuperare negli anni l’investimento fatto, potendo godere di un risparmio misurabile in bolletta sin da subito.

Pergole

TESSUTO OSCURANTE SUNBLOCK DI SERIE

La tenda di copertura è realizzata di serie con Sunblock, tessuto spalmato oscurante al 100%, con peso specifico 850 g/mq.

Dotato di un coefficiente di riflessione termica molto elevato, garantisce un comfort eccezionale in caso di forte insolazione.

La sua elevata resistenza meccanica consente il confezionamento di strutture di grandi dimensioni.

E’ un articolo studiato per tutte le condizioni meteorologiche.

Permette una facile manutenzione grazie alla finitura di superficie Cleangard®. Questo trattamento conferisce alla tela una resistenza incomparabile alle macchie, alle sostanze grasse e all’acqua. Così come permette che brillantezza e colore originale siano mantenuti a lungo nel tempo.

TESSUTI FILTRANTI A RICHIESTA

La tenda di copertura può essere realizzata a richiesta anche con tessuti filtranti.

I filtranti sono tessuti in poliestere spalmati in PVC ad elevata stabilità dimensionale, disponibili in varie colorazioni e pensati specificatamente per il settore terziario e residenziale.

Filtrano la luce ed il calore permettendo l’ottimizzazione del consumo energetico.

Sono disponibili anche versioni che abbinano i vantaggi di un tessuto filtrante microforato (luminosità) e quelli di un materiale composito (impermeabilità, resistenza agli strappi, pulizia facile).

VERNICIATURA

Le verniciature applicate alle nostre strutture, sono a polveri epossidiche per esterni certificate Qualicoat® che garantisce una elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla stabilità del colore.

Consultate la mazzetta colori come riferimento per gli ordini.

Porte interne

La cura artigianale dei dettagli e l’uso di lavorazioni innovative creano prodotti inimitabili, realizzati da un’azienda che è alla continua ricerca di evoluzioni tecniche e strutturali per offrire al mercato porte che siano sempre un passo avanti. Ultima novità firmata Pail è il perfetto abbinamento di pannelli decorati orientati diversamente, che creano linee e forme geometriche di grande impatto. Altra lavorazione esclusiva è la particolare bordatura soft di ogni porta, che garantisce un risultato estetico impeccabile, eliminando spigoli e giunzioni.

La produzione totalmente interna è sempre stato uno dei punti di forza dell’azienda abruzzese, per questo Pail oggi rappresenta il vero Made in Italy che poche altre aziende del settore possono vantare. In ogni prodotto PAIL traspare infatti l’esperienza di un’azienda che produce unicamente in Italia da oltre cinquant’anni e che da sempre si ispira all’amore per la qualità e per il legno. Il Made in Italy va tutelato ed è un vantaggio competitivo sul quale tutte le aziende manufatturiere italiane dovrebbero puntare. Nei nostri stabilimenti di Atessa la filiera produttiva inizia con l’approvvigionamento di legno grezzo che viene sapientemente lavorato, verniciato e assemblato nelle diverse configurazioni in base alla personalizzazione richiesta dal nostro cliente.

Pail non è solo un marchio: è soprattutto un’azienda inserita nel territorio, perché è qui che vivono e lavorano i suoi dipendenti. Più che ribadirlo, intendiamo dimostrarlo optando per materiali e metodi di lavorazione che tengono conto del rispetto dell’ambiente. Utilizzando vernici all’acqua e privilegiando colle a base naturale, Pail promuove una lavorazione a basso impatto ambientale, a tutela del singolo lavoratore e dell’intera comunità. Questa politica aziendale è stata determinante per accedere al mercato nazionale ed estero. I nostri prodotti risultano confortevoli, incidendo positivamente sul grado di benessere di coloro che vivono o lavorano all’interno di un immobile. Ovunque nel mondo, ciò che realizziamo si distingue per qualità, versatilità, nonché elevata resistenza agli agenti esterni e al naturale decorso del tempo. Ponendosi al servizio della sua squadra e degli altri, Pail porta a termine la sua missione ogni singolo giorno.

Porte blindate

Porta blindata. Per essere al sicuro

La porta d’ingresso della casa è la prima a essere violata. La porta blindata è quindi il principale strumento di difesa: basti pensare che il 75% dei ladri entra in casa forzando la porta d’ingresso, mentre il 15-20% sceglie le finestre e solo il 5% opta per solai e tetti. L’acquisto di una porta blindata

va dunque valutato con attenzione.

Innanzitutto deve essere certificata in base alla normativa (ENV1627), che assegna ad ogni serramento una classe

antieffrazione, con un valore che cresce con l’aumentare della resistenza. La certificazione garantisce che il prodotto che andremo ad acquistare ha superato una serie di simulazioni di scasso svolte da tecnici esperti. Ecco quali sono, come reagiscono ai tentativi di erazione e per quali tipi di abitazioni sono più indicate.

Classe 1: resiste a uno scassinatore che utilizza soltanto la forza fisica; è indicata per appartamenti con rischio normale.

Classe 2: resiste a uno scassinatore occasionale che utilizza attrezzi semplici per tentare di forzare la porta, come cacciaviti, tenaglie, ecc. È adatta per appartamenti con rischio medio-alto.

Classe 3: resiste a uno scassinatore che tenta di forzare la porta anche con cacciaviti e piede di porco; è adatta per appartamenti con rischio considerevole e come porta di villette signorili.

Classe 4: resiste a uno scassinatore esperto, che usa anche seghe, martelli, accette, scalpelli e trapani a batteria; è adatta per villette signorili a rischio molto elevato.

Per un appartamento in condominio sono sufficienti le porte blindate di classe 2 o 3; per una villetta, quelle di classe 3 e 4.

Esistono poi le Classi 5 e 6, utilizzate soprattutto per banche e gioiellerie. Conviene in ogni caso prevedere anche un limitatore di apertura e lo spioncino grandangolare.

Zanzariere

Idee differenti, uniche, perfino rivoluzionarie, apprezzate per la loro capacità di portare un cambiamento e creare valore aggiunto. Una gamma evoluta di prodotti -zanzariere, oscuranti e filtranti- che rispondono in modo pratico ed efficace alle richieste dei tanti clienti, raggiunti e serviti in tutto il mondo.

Innovazione e qualità sono il nostro mantra: una visione che ci ha portato a pensare la zanzariera, non solo come a un’efficace difesa, ma come ricercata componente d’arredo, dotata di un valore estetico oltre che funzionale, capace di esaltare la qualità abitativa di ogni spazio, anche dei più complessi.

Soluzioni innovative, meccanismi brevettati, sicurezza certificata dalla marcatura CE: l’originalità e la qualità dei nostri prodotti è ampiamente garantita ed è il risultato di un processo industriale avanzato. Un’efficienza e precisione che si ritrovano nell’organizzazione di consulenza/vendita e nel servizio di postvendita, assistendo il cliente prima e dopo l’installazione.

Zanzariere, oscuranti e filtranti su misura, rivolgendosi principalmente al mercato italiano. Installiamo sistemi semilavorati per zanzariere in barra o in kit riducibili.

Tutti i prodotti sono al 100% made in Italy e sono garantiti sino a 5 anni

MC Infissi fornisce prodotti su misura in grado di soddisfare tutte le esigenze garantendo un investimento veramente conveniente.

