Bardonecchia, l’emergenza sanitaria trasforma la Marcia Alpina in Passeggiata

I sindaci Francesco Avato, Bardonecchia, Jean Claude Raffin, Modane e François Chemin, Fourneaux e le tre comunità transfrontaliere, unite da una consolidata, profonda e sincera amicizia, per ricordare i 40 anni di Gemellaggio, si incontreranno alle ore 12.00 di domenica 2 agosto 2020, al Colle della Rho per rinnovare il giuramento della fraternità europea.

Celebrazione pluridecennale fortemente condizionata dal diffondersi della pandemia COVID 19, infatti rispetto agli anni scorsi niente gare sportive, passeggiate al chiaro di luna, incontri culturali, ed è stata annullata la sempre molto partecipata marcia alpina che per trentanove volte si è svolta la prima domenica di agosto, con le relative traversate di gruppo, pranzo conviviale, con spazio ai cori, e rimpatrio in pullman.

I membri dell’Associazione per il Gemellaggio, Bardonecchia-Modane-Fourneaux, superando non poche difficolta, fortemente determinati a celebrare l’anniversario, propongono per quest’anno una passeggiata mattutina individuale per salire in modo autonomo al Colle della Rho, sito a quota 2451 m slm, evitando abbracci e strette di mano, per incontrare al confine, gli amici francesi della Valle della Maurienne, per un reciproco scambio di bandiere tricolori, con tanto di logo celebrativo, realizzato appositamente e per condividere in modo molto frugale e sempre a debita distanza, un pic-nic in quota.