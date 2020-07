Bardonecchia, entra nel vivo il training camp di Triathlon: nuoto, ciclismo e corsa

“Abbiamo scelto Bardonecchia per questo camp- dice Marco Torchio che ha collaborato, con Gabriele Mazzetta, ex atleta azzurro, ora allenatore, ad organizzare, curandone gli aspetti logistici, il camp - per la sua buona ricettività alberghiera, per la facilità d’accesso e per la presenza di numerose strutture funzionali alla pratica del triathlon: piscina con attiguo laghetto, per nuotare in acque libere, messoci a disposizione dell’amministrazione comunale, di diversi spazi per correre tra il verde e di molte strade per pedalare lungo percorsi epici, entrati di diritto nella storia del Giro d’Italia e del Tour de France. Bardonecchia è una città che ha tutti i requisiti per diventare un qualificato punto di riferimento nazionale per il triathlon”.