Recinzioni e transenne divelte o in pessimo stato, situazione critica in Largo Cibrario e Corso Lecce angolo Via Nicola Fabrizi [FOTO]

Arredo urbano divelto o in pessimo stato: è questa la condizione in cui si presentano, da qualche tempo a questa parte, recinzioni e transenne delle aiuole di Corso Lecce angolo Via Nicola Fabrizi (borgo Campidoglio) e in Largo Cibrario angolo Via Balbis (quartiere San Donato)

Ad interessarsi della vicenda, tra gli altri, è stato il capo-gruppo della Lega in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando: “Ho segnalato la situazione - ha annunciato – e, al prossimo Consiglio utile, chiederò informazioni su tempistiche e modalità di ripristino”.