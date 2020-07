Si schianta nella notte contro un palo della luce, che resta pericolante: la polizia locale di Nichelino individua il responsabile

Nella mattinata di oggi, sabato 25 luglio, una chiamata da parte di un cittadino segnalava al Comando della Polizia locale che in via Torricelli un palo dell'illuminazione pubblica era ammaccato e pericolante.

Gli agenti, ispezionando il danneggiamento e osservando i detriti lasciati sul posto, capivano subito che alla orgine di tutto vi era stato il violento urto di un veicolo. La pattuglia in brevissimo tempo riusciva a rintracciare nel quartiere una Alfa Romeo Mito in sosta, che presentava danni compatibili all'incidente. Dopo aver rintracciato il proprietario, lo stesso ha dovuto ammettere le sue responsabilità.

Il giovane ha riferito che il sinistro è avvenuto nella notte e per un guasto del veicolo, l'auto in piena curva è andata dritta colpendo in pieno il palo.