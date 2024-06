Alla scoperta della Sala delle Stagioni con i visori: con la realtà virtuale Palazzo Carignano diventa più inclusivo

Tramite una realtà virtuale immersiva, il pubblico potrà visitare con uno sguardo diverso dal solito le bellezze della Sala delle Stagioni di Palazzo Carignano. Questa mattina il Politecnico di Torino ha presentato il progetto "Contatto/Cultura/SAM" : un percorso di visita degli Appartamenti dei Principi. Un'iniziativa che mira a perseguire gli obiettivi di inclusione e sensibilizzazione sociale, resa possibile grazie ai finanziamenti dei club Rotary e Rotaract del Distretto 2031. Un aiuto per chi è autistico

Inoltre il progetto dà l’opportunità alle persone con disturbo dello spettro autistico, e per chi soffre di disabilità intellettiva, di prepararsi alla visita. Grazie ai visori virtuali l’esperienza museale sarà accessibile per tutti: proponendo ambienti immersivi e controllati, permettendo così ai visitatori di focalizzare l’attenzione su particolari aspetti del percorso museale. "Fondamentale coinvolgere un'utenza che in altri casi rimane sullo sfondo"

"Questo è uno dei primi progetti che vedo da quando sono diventato direttore. Mi sembra un progetto bellissimo con una prospettiva straordinaria.- dichiara il direttore dell'Istituto Residenze reali sabaude e direttore regionale dei Musei nazionali Piemonte Filippo Masino- In particolare quando si riesce a coinvolgere un settore di utenza che in altri casi rimane sullo sfondo, diventa per noi fondamentale."

"Ringrazio particolarmente tutti i ricercatori che da due anni lavorano al progetto, ragazzi che si sono interfacciati con varie discipline e hanno saputo vivere al meglio gli spazi del museo.- spiega la direttrice di Palazzo Carignano Angela Maria Farruggia- Questo progetto ci aiuta a ricevere molto, ho visto con i miei occhi quanto lo strumento delle realtà virtuali riesca davvero ad ampliare la fruibilità per tutti. "

"Il nostro ente è sempre stato presente per l'autismo, abbiamo realizzato innumerevoli progetti nella direzione dell'inclusione.- commenta il governatore del distretto Rotary 2031 Marco Ronco- Finalmente anche chi soffre di autismo potrà godere delle bellezze di Palazzo Carignano." Il progetto

In particolare, per la creazione virtuale della Sala delle Stagioni, il team di "VR@POLITO" del Politecnico di Torino ha realizzato il modello dell’ambiente a partire dalle informazioni storiche e da rilievi raccolti sul campo, al fine di riprodurre alcuni dei meravigliosi dettagli che caratterizzano la sala. Inoltre, per stimolare la curiosità del pubblico, il modello è stato integrato con contenuti audio, tutti elaborati con il supporto del personale di Palazzo Carignano che si occupa dei servizi educativi.

"Per un anno abbiamo lavorato sulla definizione dei contenuti e sulle sperimentazioni, per la ricerca storica sono state coinvolte diverse realtà e solo dopo aver concluso queste fasi abbiamo iniziato le valutazioni di rilievo.- commenta la responsabile scientifica del progetto Anna Osello. "Dopo i test siamo riusciti a raccontare una stanza, identificando i contenuti per aiutare i ragazzi a comprendere il Palazzo e a cogliere tutti i suoi dettagli "