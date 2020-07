Strappano il borsello a un uomo nel cuore della notte: due persone arrestate per rapina

Mancavano pochi minuti all’una di notte quando due persone che stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici in via Fabrizi sono state avvicinate da due malintenzionati. Mentre uno dei due apre la portiera dell'auto, viene aggredito dai rapinatori che lo spingono all’interno dell’abitacolo e gli strappano il borsello che aveva in quel momento a tracolla. L’amico riesce invece a raggiungere i due rapinatori i quali prima lo aggrediscono e poi lo minacciano. Nonostante ciò, l’uomo riesce a recuperare il borsello, chiama la Polizia e segue i ladri, indicando agli agenti la direzione in cui sono scappati.