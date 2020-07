Il Coronavirus resta stabile: 14 guariti in un giorno, nessun decesso e 16 nuovi positivi

La curva del Coronavirus continua a rimanere piatta, in Piemonte e in provincia di Torino. Nella giornata di oggi, secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte, si contano 14 nuovi guariti (nessuno nel capoluogo), mentre i decessi sono due, ma risalgono a giorni precedenti.

Altre 670 persone sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. E i nuovi contagi sono 16, portando il totale a 31.594.

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (come ieri), mentre i pazienti non in terapia intensiva sono scesi di sei unità, arrivando a 141.