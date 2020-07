Cade in un dirupo mentre scende in bici da Superga: servono le corde da arrampicata per recuperarlo

Una buca, un inconveniente meccanico, forse la velocità. Resta ancora da capire la causa per la quale un uomo questa mattina è caduto in un dirupo mentre stava scendendo dalla collina di Superga con la sua bicicletta.

Non una discesa qualunque, a ben vedere, visto che lo sportivo rimasto coinvolto è un appassionato di downhill, ma di certo l'effetto finale è stato un grosso spavento visto che - a seguito della caduta - si è ritrovato in un punto talmente difficile da raggiungere, tra i boschi della zona, che i soccorritori hanno dovuto fare ricorso alle corde da arrampicata per recuperarlo e portarlo in salvo.