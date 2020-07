L’area cani è abbandonata, i residenti se ne prendono cura: “Una piccola buona azione per i nostri amici ia 4 zampe”

Un piccolo gesto per la collettività, per gli amici a 4 zampe. E’ domenica mattina e, come ogni giorno, Vittorio e Valentina, una coppia di giovani, portano Cody all’area cani davanti al Tribunale di Torino, su corso Vittorio Emanuele.

Un’azione quotidiana per i due proprietari del cane, che da tempo avevano notato come l’area predisposta per lo svago del loro animale fosse un po’ abbandonata, malconcia. Da qui l’idea di prendersi cura in prima persona della cosa pubblica: Vittorio e Valentina, armati di buona volontà, iniziano a sostituire il telo oscurante, comprano una ciotola da legare alla fontanella con una catenina. Ad aiutarli uno degli altri padroni e i gestori del chiosco di fronte, che hanno regalato loro un paio di guanti per non sporcarsi durante i lavori.