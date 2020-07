Scritte filonaziste ad Ivrea, il Pd: "Richiamo gravissimo a nefaste ideologie. Il sindaco Sertoli prenda posizione"

Scritte filonaziste in via Dora Baltea ad Ivrea. Negli scorsi giorni sono comparse frasi che inneggiano ad Hitler nel centro della cittadina eporediese.

Un grave gesto, che ha spinto il locale Circolo Pd ad inviare una lettera al sindaco Stefano Sertoli dove si chiede all’amministrazione di prendere una posizione pubblica contro il fatto. “Esprimiamo – scrivono i dem - la più dura condanna per simboli nazisti che “ignoti” hanno lasciato su alcuni muri della città di Ivrea. Un richiamo gravissimo a nefaste ideologie che non può essere tollerato, ancora di più se si scoprisse gli autori sono dei “giovanissimi”.

“Proprio per questo motivo – proseguono i dem eporediesi - chiediamo all'amministrazione di prendere una posizione pubblica a riguardo, di mettere in campo tutte le iniziative atte a fermare questi e quanti gesti possono ledere la “dignità di ogni essere umano” e la storia che ci ha resi “un popolo libero” e di attivarsi affinché gli operatori ambientali del Comune si mettano immediatamente al lavoro per ripulire l'area interessata”.

“Questi atti devono spingere tutta la Comunità a lavorare, soprattutto con i giovani e le scuole, per trasmettere alle nuove generazioni una memoria collettiva che è il messaggio di chi c'era il ricordo, ancora oggi vivo e forte, di una comunità che difende i diritti umani, la democrazia, i valori della Costituzione” conclude il Pd.